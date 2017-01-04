أجهزة السلطة تعتقل 5 مواطنين وتستدعي 2 آخرين

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة خمسة مواطنين واستدعت اثنين آخرَين، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية، بينما أعلن معتقل سياسي الإضراب عن الطعام رفضًا لمواصلة اعتقاله.

ففي الخليل اعتقل الأمن الوقائي الشاب بلال جهاد عمرو والطالب في كلية الشريعة في جامعة الخليل حسن محمد رجوب من بلدة دورا، كما اعتقل ذات الجهاز رامي عصافرة بعد مداهمة منزله في بيت كاحل.

واقتحمت مخابرات السلطة في الخليل منزل الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين جبريل أبو سنينة في محاولة لاعتقاله، إلا أنه لم يكن متواجدًا في المنزل.

إلى ذلك، أعلن المعتقل السياسي لدى مخابرات الخليل صهيب أبو جارور من بني نعيم بدء إضراب عن الطعام بعد تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً، وهو معتقل منذ 7 أيام.

واعتقلت مخابرات رام الله الطالب في جامعة بيرزيت أسامة فقهاء، علماً أنه تعرض لاستهداف أجهزة السلطة عشرات المرات، في حين استدعى ذات الجهاز الطالب في جامعة بيرزيت عبد اللطيف محمد صبح للمقابلة اليوم في مقراته.

وفي طولكرم اعتقلت مخابرات السلطة القيادي في حركة حماس الشيخ رائد قوزح من مخيم طولكرم، وهو أسير محرر ومعتقل سابق لدى أجهزة السلطة لأكثر من عامين، فيما استدعى الأمن الوقائي في جنين قسام مأمون نجم لليوم الثالث على التوالي.