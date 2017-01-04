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الاحتلال يحكم على الطفلين فراح والزعتري بالسجن عامين

الأربعاء 04 يناير 2017 02:59 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحكم على الطفلين فراح والزعتري بالسجن عامين

قناة الأقصى - القدس المحتلة

حكمت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة اليوم الأربعاء، لى الطفلين المقدسيين شادي فراح وأحمد الزغتري (13عاماً) بالسجن مدة عامين.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود أن قرار المحكمة الذي صدر اليوم لا يشمل الفترة الماضية التي أمضياها وهي عام كامل، حيث أعتقلا في نوفمبر من العام 2015 ، وأن إحتساب الحكم يبدأ من تاريخ 29/11/2016، وهذا يعني بأن الحكم الفعلي لشادي وأحمد يكون ثلاث سنوات وليس سنتين.

وكان الإحتلال الصهيوني إعتقل شادي وأحمد بزعم نيتهما تنفيذ عملية طعن بالقدس، ووضعهما فيما يسمى مؤسسة إجتماعية في منطقة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل، بظروف إعتقالية صعبة، حيث كانا يحتجزا مع مدمني الكحول والمخدرات، الامر الذي دفع أسرهما المطالبة بنقلهما الى السجون الفعلية ووضعهما مع الأسرى، ولكن دون جدوى.

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