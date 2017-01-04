وزير الداخلية التونسي: توصلنا لهوية قتلة الشهيد محمد الزواري

قناة الأقصى - غزة

أكّد وزير الداخلية الهادي مجدوب أنّ وزارة الداخلية تمكنت من معرفة أحد الشخصين اللذان نفذا عملية إغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري يوم 15 ديسمبر 2016 بصفاقس.

وأوضّح الهادي مجدوب، في حوار مع جريدة المغرب الصادرة اليوم الأربعاء 4 جانفي 2017، أنّ أحد الشخصين اللذان نفذا العملية هو من دبر هذه العملية وكان مع اتصال بالتونسيين الثلاثة، مشدّدا على أنّ صورته الشخصية موجودة في وزارة الداخلية.

واغتيل الشهيد الزواري بعملية إطلاق نار أمام منزله يوم 15/12/2016في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية.

وأعلنت كتائب القسام أن الشهيد الزواري يعمل في صفوفها وهو رائد صناعة طائرات الأبابيل القسامية، كما اتهمت الكيان الصهيوني بالوقوف وراء اغتياله.