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محكمة صهيونية توجه تهمة "القتل غير العمد" لقاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

الأربعاء 04 يناير 2017 01:48 م بتوقيت القدس المحتلة

محكمة صهيونية توجه تهمة "القتل غير العمد" لقاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

قناة الأقصى - وكالات

أدانت محكمة عسكرية صهيونية، ظهر اليوم الأربعاء الجندي الصهيوني أليؤر أزاريا "بالقتل غير العمد" للشهيد عبد الفتاح الشريف، لإطلاقه النار على رأسه في 24 مارس الماضي في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن المحكمة العسكرية الصهيونية أدانت الجندي أزاريا "بالقتل غير العمد"، فيما أعلنت إذاعة الجيش أن الحكم سيصدر على الجندي خلال شهر.

وأشارت قاضية المحكمة العسكرية مايار هيلر، إلى أنها تستبعد أن يكون الشريف قد قُتل فعلا قبل إطلاق أزاريا النار على رأسه، مشيرةً إلى أن "هناك ما يكفي من الأدلة لإدانته" في إشارة إلى أزاريا.

وكان باحث ميداني في مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" قد وثّق عملية القتل بالفيديو، وهو ما حوّل الحادثة إلى "قضية رأي عام".

ويظهر التوثيق الجندي الصهيوني وهو يطلق النار على رأس الشريف وهو ملقى على الأرض بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه.

ويظهر الشريط الشريف وهو على قيد الحياة على إطلاق النار على رأسه.

وتظاهر العشرات من مؤيدي الجندي القاتل خارج مكان جلسة المحكمة للتعبير عن تأييدهم له وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويرددون الشعارات المعادية للعرب.

محكمة صهيونية توجه تهمة "القتل غير العمد" لقاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف
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