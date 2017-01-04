ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الأربعاء، ستة أسرى من مدن الضفة المحتلة وقطاع غزة، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

وذكرت إذاعة صوت الأسرى، أن الأسير ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور (51 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1993، يدخل عامه الـ25 في سجون الاحتلال.

ومن مدينة جنين، يدخل الأسير بلال حسني حسن ياسين (33 عامًا) من قرية عانين المحكوم بالسجن 31 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، عامه الثالث عشر في سجون الاحتلال.

كما يدخل الأسير إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف(33 عامًا) من قرية برقين المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، عاما جديدا داخل السجون.

وذكرت الإذاعة، أن الأسير مأمون صبحي احمد الشريف (40 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، أمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة قلقيلية، يدخل الأسير أنصار سعيد اسماعيل رضوان المحكوم بالسجن خمس سنوات وخمسة أشهر ومعتقل منذ عام 2012،عامه السادس في السجون.

والأسير عمر محمد حسن عكاوي من مدينة غزة المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.