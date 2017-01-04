  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بينهم أسير محكوم بالمؤبد

ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 04 يناير 2017 09:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الأربعاء، ستة أسرى من مدن الضفة المحتلة وقطاع غزة، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

وذكرت إذاعة صوت الأسرى، أن الأسير ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور (51 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1993، يدخل عامه الـ25 في سجون الاحتلال.

ومن مدينة جنين، يدخل الأسير بلال حسني حسن ياسين (33 عامًا) من قرية عانين المحكوم بالسجن 31 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، عامه الثالث عشر في سجون الاحتلال.

كما يدخل الأسير إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف(33 عامًا) من قرية برقين المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، عاما جديدا داخل السجون.

وذكرت الإذاعة، أن الأسير مأمون صبحي احمد الشريف (40 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، أمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة قلقيلية، يدخل الأسير أنصار سعيد اسماعيل رضوان المحكوم بالسجن خمس سنوات وخمسة أشهر ومعتقل منذ عام 2012،عامه السادس في السجون.

والأسير عمر محمد حسن عكاوي من مدينة غزة المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينياً بمداهمات في الضّفة والقدس المحتلتيْن
هدم منزل في القدس

جرافات الاحتلال تهدم منزلاً شمالي القدس المحتلة
15826337_1149880438462485_4316520025887962309_n

حماس ترصد اعتداءات الاحتلال والسلطة في ديسمبر 2016
صورة تعبيرية

الاحتلال يمدد اعتقال طفلة للمرة الـ12 على التوالي
0ffca5964e781fb23875750bd14a2c12

الاحتلال يهدم 15 منشأة فلسطينية شرق نابلس

الأخبار الرئيسية

منذ 41 دقيقة

الحكم على الأسيرة المقدسية مرح باكير بالسجن 8 سنوات
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينياً بمداهمات في الضّفة والقدس المحتلتيْن
منذ ساعة

جرافات الاحتلال تهدم منزلاً شمالي القدس المحتلة
منذ 9 ساعات

مقتل ضابط صهيوني متأثرا بجراحه خلال معركة العصف المأكول
منذ 12 ساعة

208 حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال 2016
منذ 14 ساعة

ايزنكوت: غزة قنبلة موقوتة وقوة حماس تتعاظم

مقالات

المجلس الوطني الفلسطيني

المجلس الوطني الفلسطيني

د.يوسف رزقة
المطلوب في عام 2017

المطلوب في عام 2017

خالد معالي
الفرقان تصدي وصمود

الفرقان تصدي وصمود

مصطفى الصواف
"نتنياهو" 2017

"نتنياهو" 2017

خالد معالي