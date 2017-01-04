الاحتلال يعتقل 27 فلسطينياً بمداهمات في الضّفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات واستدعاءات لمقابلة مخابراتها في عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة حيث طلت الاعتقالات 27 مواطناً فجر اليوم وفق ما افادت مصادر محلية فلسطينية .

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشبان فهد ياسين ومصعب قوزح وحسين أبو شنب وأسيد عوض من مدينة طولكرم.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمر ومحمود التلاحمة (شقيقي الشهيد ضياء التلاحمة) والشاب حمزة الشحاتيت من خُرسا جنوب الخليل كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو وردة كما تم أيضا اعتقال ثلاثة شبان من المخيم هذا إلى جانب اعتقال إسلام أبو ريا من مخيم العروب والشاب أنس العلامي من بيت أمر والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد النوباني من مزارع النوباني غرب رام الله كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب سعيد يوسف من قبيا غرب رام الله.

أما في محافظة بيت لحم أفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد الشيخ فيما قامت قوات الاحتلال باستدعاء الاسيرة المحررة ياسمين ابو سرور شقيقة الأسير عرفة أبو سرور من مخيم عايدة.

وفي مدينة القدس المحتلة قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشابين أحمد سعيد ووسام سدر من منطقة باب حطة.

بدورها قالت مصادر الإعلام العبري إنه و خلال ساعات الليل اعتقلت قوات الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة ما أسمتهم ٢٥ مطلوبًا فلسطينيا في أرجاء الضفة المحتلة حيث يشتبه في ١٦ منهم بالضلوع بنشاطات شعبية.

وبحسب ما أعلنته مصادر الاحتلال فقد تم اعتقال 4 مطلوبين في طولكرم وهم ينتمون لحركة حماس.

كما تم اعتقال مطلوب في مزارع النوباني اعتقل وهو من حركة حماس، وفي بير زيت اعتقل مطلوب، وفي خربة المصباح اعتقل مطلوبيْن، وفي بيت لحم اعتقل مطلوبيْن، وفي سعير اعتقل مطلوب من حماس، وفي العروب اعتقل مطلوب، وفي بيت أمر اعتقل مطلوب، وفي الفوار اعتقل ٤ مطلوبين من بينهم ناشط في حماس، وفي خربة الطبقة اعتقل مطلوب من حماس، وفي خرسا اعتقل مطلوبيْن وفق ما نشره الاحتلال.

كما ادعى الاحتلال انه وخلال نشاط في قرية يعبد تم ضبط ٣ بنادق صيد وذخيرة وفِي نشاط آخر في بيت كحيل تم ضبط آلاف الشواقل التي يعود مصدرها إلى منظمات فلسطينية.