اعتقالات بمداهمات في الضّفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد النوباني عقب اقتحامها منزله في رام الله، بالإضافة إلى اعتقال الشاب سعيد يوسف من قرية قبيا قضاء رام الله.

وفي الخليل جنوبا اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمر ومحمود تلاحمة من بلدة دورا جنوب المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب إسلام أبو ريا من مخيم العروب.