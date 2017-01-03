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انفرجرافيك : حماس ترصد اعتداءات الاحتلال والسلطة في ديسمبر 2016

الثلاثاء 03 يناير 2017 07:19 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس ترصد اعتداءات الاحتلال والسلطة في ديسمبر 2016

قناة الأقصى - غزة

أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريره الشهري لرصد اعتداءات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية واعتداءات قوات الاحتلال في الضفة المحتلة وقطاع غزة خلال كانون الأول (ديسمبر) 2016م.

اعتداءات الاحتلال

وقال التقرير، إن قوات الاحتلال قتلت (5) مواطنين، (4) من الضفة الغربية، واعتقلت (307) مواطنين، بينهم (46) طفلاً، و(22) أسيراً محرراً، و(5) سيدات من مختلف محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وأشار إلى اعتقال الاحتلال (8) فلسطينيين ممن أُفرج عنهم من سجون أجهزة أمن السلطة.

ولفت التقرير إلى أن حكومة الاحتلال صدّقت على إنشاء (1260) وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، إضافة إلى هدمه مسجداً واحداً، و(25) منزلاً سكنياً، و(3) منشآت تجارية، و"بركسين"، ومنشأة زراعية، وخزان مياه.

انتهاكات السلطة

ووثق التقرير اعتقال أجهـزة أمن السلطة فـي الضفة الغربية (70) من أنصار المقاومة الفلسطينية وأفــرادها وقيـاداتها، بينهم (69) من حركة حماس، كما استدعت (33) فلسطينياً، ومددت اعتقال (19) آخرين.

كما ذكر أن أجهزة السلطة أعادت للاحتلال (3) مستوطنين دخلوا مدينة رام الله.

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