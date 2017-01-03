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عباس لوفد صهيوني: القرار الأممي بشأن الاستيطان "ليس ضدكم"

الثلاثاء 03 يناير 2017 05:17 م بتوقيت القدس المحتلة

عباس لوفد صهيوني: القرار الأممي بشأن الاستيطان "ليس ضدكم"

قناة الأقصى - وكالات

قال رئيس السلطة محمود عباس لدى لقائه اليوم الثلاثاء وفداً صهيونياً في رام الله إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2334) ضد المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وليس ضد "إسرائيل".

وأكد عباس لدى استقباله وفدا من حزب ميريتس الصهيوني، برئاسة سكرتير عام الحزب موسى راز على السعي لتحقيق "السلام العادل والشامل" مع الكيان الصهيوني.

وشدد على "تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقدم الوفد التهاني بنجاح المؤتمر السابع لحركة "فتح" وإعادة انتخابه رئيسا للحركة بالإجماع.

وأشار إلى أنه أعد عريضة ستقدم للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وقع عليها حتى الآن 1000 شخصية صهيونية تدعو لدعم المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للتسوية الذي سيعقد في باريس، واستمرار عملية السلام وإنهاء الاحتلال.

وأكد الوفد الصهيوني أهمية قرار مجلس الأمن (2334) لوقف السياسة الاستيطانية لحكومة بنيامين نتنياهو "التي تدمر مبدأ حل الدولتين".

وتسلم عباس رسالة من إدارة حزب ميريتس سلمتها السيدة داريا اربيل جاء فيها: "بداية نبارك لكم إعادة انتخابكم وهذه ثقة كبيرة يوليها لكم الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله مع بداية السنة الجديدة نأمل التوصل لحل الصراع وقيام دولتين فلسطين وإسرائيل، وكلنا أمل واشتياق للعيش بسلام وسكينة، باسمي واسم أصدقائي نتمنى لكم سنة سعيدة بمحبة وسلام".

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