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حماس: نرفض مصادقة الحكومة على إنشاء محكمة قضايا الانتخابات

الثلاثاء 03 يناير 2017 04:22 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: نرفض مصادقة الحكومة على إنشاء محكمة قضايا الانتخابات

قناة الأقصى - غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لمصادقة حكومة رامي الحمد الله على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الجهة المختصة بالبت في قضايا الانتخابات المحلية هي محكمة البداية وذلك حسب قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (100) لعام (2005).

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، صادق اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، "وإحالته إلى رئيس السلطة محمود عباس لإصداره حسب الأصول".

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