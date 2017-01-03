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311 لاجئا فلسطينيا قضوا خلال عام 2016 بسوريا

الثلاثاء 03 يناير 2017 03:12 م بتوقيت القدس المحتلة

311 لاجئا فلسطينيا قضوا خلال عام 2016 بسوريا

قناة الأقصى - دمشق

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "311" لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال عام 2016.

وبيّنت المجموعة أن من بين القتلى "131" نتيجة طلق ناري، و(71) بسبب القصف، و(48) جراء التفجيرات، فيما قضى (26) شخصاً تحت التعذيب في سجون النظام السوري، و(16) برصاص قناص.

وأضافت أن (9)لاجئين قضوا بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(4) غرقاً، في حين قتل (3) أشخاص بعد اختطافهم، ولاجئان اغتيالاً، وآخر لأسباب مجهولة.

يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ "3416" لاجئاً، بحسب الإحصائيات الموثقة للمجموعة التي تختص بشأن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

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