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حماس توجه رسالة لقناة LBCI اللبنانية

الثلاثاء 03 يناير 2017 02:56 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس توجه رسالة لقناة LBCI اللبنانية

قناة الأقصى - بيروت

وجه المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، الثلاثاء، رسالة إلى قناة LBCI ومديرها الشيخ بيار الضاهر حول تقرير بثته القناة ليلة الإثنين عن أهم العمليات الإرهابية التي استهدفت أماكن سهر في العالم والذي جاء فيه بعض عمليات كتائب القسام ضد أهداف صهيونية في عامي 2001 و2002.

وتوضح الرسالة بأن هناك فرقا كبيرا جدا بين دوافع الإرهاب وأهدافه ودوافع المقاومة وأهدافها، مذكرة بأن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب تعرضا للإرهاب والاضطهاد والظلم.

وتؤكد الرسالة أن أعمال الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال تصنف ضمن حقه المشروع في المقاومة التي تقرها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وأن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والتخلص من الاحتلال.

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