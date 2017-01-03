حماس: مصير الجنود الأسرى يمرّ عبر صفقة تبادل

غزة - متابعة "الأقصى"

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تهديد "الكابينت" الصهيوني بإعادة اختطاف محرري صفقة وفاء الأحرار، وقمع الأسرى والتنكيل بهم، هي سياسة الإفلاس والتهرب من دفع استحقاقات جديدة.

وقال مشير المصري القيادي في حماس، في اعتصام أمام مقر المندوب السامي بغزة رفضًا للهجمة الصهيونية ضد الأسرى، إن كل هذه المحاولات من نتنياهو وليبرمان وادّعاء بأن هناك تدخلات دولية واممية للإفراج عن جنوده، "لن تقدم ولن تؤخر شيئا، ولن تؤثر على إرادة المقاومة أو تفرض التراجع أو الإفصاح عن أي معلومة عنهم".

وخاطب المصري حكومة الاحتلال وأهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة، قائلا إن "دفع الاستحقاقات والخضوع لشروط المقاومة ومفاوضات غير مباشرة، هو المسار الواضح والطريق لمعرفة أهل (هدار وشاؤول) والأسرى الصهاينة في قبضة القسام أي معلومات عن أبناءهم أكانوا احياء أم أموات".

وشدّد أن صفقة تبادل الأسرى قادمة رغم أنف الاحتلال، ومهما ارتكب الاحتلال من حماقات ضد الأسرى فلن يرى جنوده الأسرى في قبضة القسام إلا عندما نرى أسرانا بين أهلهم، منوها إلى أن المقاومة تدير ملف الأسرى بكل حكمة ولديها تجربة واسعة، "وسيعلم العدو خطئة وحماقته باستخفافه بالصفقة السابقة".

وقال القيادي المصري حول مصير الجنود الصهاينة الأسرى: "أي معلومة عنهم أكانوا احياء أم أموات، يحتفلون بذواتهم في أعياد ميلادهم أم يحتفل بهم البعض؛ كل هذا غير معلوم إلا لدى المقاومة"، مخاطبا أهالي الأسرى الصهاينة "اعلموا أن نتنياهو وقادتكم يلعبون بحياة أبناءكم ويجازفون بهذه القضية لأجل حسابات سياسية سخيفة".

واختتم المصري حديثه بالتأكيد أن تحرير الأسرى هو واجب وطني قومي وانساني، وفي سبيل تحريرهم يهون كل شيء، موجها التحية للأسرى الأبطال "عزيمتكم عزيمتنا وحياتكم حياتنا، وسنراكم قريبا بين أهلكم، ووعد القسام وحماس لكم هو وعد الله للمؤمنين، (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)".