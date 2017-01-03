جرافات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية شرق نابلس

قناة الأقصى - نابلس

ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الصهيوني ترافقها جرافات دهمت صباح اليوم الثلاثاء، "خربة طانا" بالقرب من بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، وشرعت بهدم منشآت ومساكن فلسطينية.

وقال عضو مجلس بلدي بيت فوريك، أحمد نصاصرة، إن جرافات صهيونية بحماية عسكرية، اقتحمت "خربة طانا" شرقي البلدة، وشرعت بعمليات الهدم، بالتزامن مع فرض طوق أمني على المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت سابقًا عشرات المساكن خلال السنوات الأخيرة، بهدف طرد سكان الخربة بذريعة أنها مقامة في مناطق (ج)، ومناطق تدريب تابعة لجيش الاحتلال، قبل أن يقوم السكان بإعادة بنائها بمساعدة من البلدية والمؤسسات الإنسانية والإغاثية.