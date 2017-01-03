  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يهدم 15 منشأة فلسطينية شرق نابلس

الثلاثاء 03 يناير 2017 10:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 15 منشأة فلسطينية شرق نابلس

قناة الأقصى - نابلس

ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الصهيوني ترافقها جرافات دهمت صباح اليوم الثلاثاء، "خربة طانا" بالقرب من بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، وشرعت بهدم منشآت ومساكن فلسطينية.

وقال عضو مجلس بلدي بيت فوريك، أحمد نصاصرة، إن جرافات صهيونية بحماية عسكرية، اقتحمت "خربة طانا" شرقي البلدة، وشرعت بعمليات الهدم، التي شملت 15 مسكنا ومنشأة، بالتزامن مع فرض طوق أمني على المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت سابقًا عشرات المساكن خلال السنوات الأخيرة، بهدف طرد سكان الخربة بذريعة أنها مقامة في مناطق (ج)، ومناطق تدريب تابعة لجيش الاحتلال، قبل أن يقوم السكان بإعادة بنائها بمساعدة من البلدية والمؤسسات الإنسانية والإغاثية.

المصدر : قدس برس

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة تعبيرية

الاحتلال يمدد اعتقال طفلة للمرة الـ12 على التوالي
15873457_1413580658660345_7620443141800347925_n

جرافات الاحتلال تهدم 10 مساكن للبدو شرق القدس المحتلة
عبد اللطيف القانوع

حماس: قرارات الاحتلال الإجرامية لن تنال من عزيمة أسرانا
قمع الأسرى سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم قسم 1 بسجن نفحة ويفرض عقوبات على أسرى حماس
اعتقالات مداهمات ليلية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس المحتلتين

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

حماس: مصير الجنود الأسرى يمرّ عبر صفقة تبادل
منذ 5 ساعات

الاحتلال يعتقل 34 مواطنا من الضفة المحتلة
منذ 10 ساعات

ضابط صهيوني: الفلسطينيون يشكلون الخطر الأكبر علينا
منذ 17 ساعة

حماس ترد على قرار "الكابينت" الصهيوني
منذ 13 ساعة

إصابة 3 مواطنين في حريق بمنزل في حي الشجاعية
منذ 22 ساعة

أبو مرزوق: لم يتم طرح فكرة "الفيدرالية" ولا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة

مقالات

المجلس الوطني الفلسطيني

المجلس الوطني الفلسطيني

د.يوسف رزقة
المطلوب في عام 2017

المطلوب في عام 2017

خالد معالي
الفرقان تصدي وصمود

الفرقان تصدي وصمود

مصطفى الصواف
"نتنياهو" 2017

"نتنياهو" 2017

خالد معالي