الاحتلال يعتقل 34 مواطنا من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 34 مواطنا من مدن وقرى قلقيلية ويعبد وسلواد وبيت فجار.

ووفق بيان تابع لقوات الاحتلال، فإنه اعتقل خمسة مواطنين من يعبد وأربعة آخرين من مدينة قلقيلية، واعتقل ستة مواطنين من سلواد ومواطنين من بني نعيم وأربعة آخرون من مدينة الخليل المحتلة.

وأوضح بيان الاحتلال أن المطلوبين تم نقلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة نابلس، كل من نمر خالد الهندي، وهو أسير محرر وطالب في جامعة النجاح، وأسيد خالد ريحان، وصهيب حمد، أحمد الساحلي، ومحمد شرايعة، وقداعتقل من قبل قوة خاصة، وصفوت العاصي، وعدي عويص، وإياد حشاش، وإسماعيل مرشود، ومحمد عطا مسيمي.

ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، أحمد محمود يوسف طقاطقة، ومحمد وليد نجيب ثوابتة، وأحمد جهاد علي ثوابتة، ونور نصر أحمد ثوابته، وخالد محمد فايز طقاطقة، وأسامة عبد ربه عبد الفتاح ثوابته، وبلال شاهر صابر ديرية، وإبراهيم يوسف الفقيه، وأحمد محمد جادو.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عوني فارس، ومحمد عبدالناصر حامد، وجهاد حامد، وأيمن مرعي حامد، وخليل مرعي حامد.

ومن قلقيلية وجنين اعتقل جنود الاحتلال، أنس حمد، وهيثم حسنين، ومحمد عمارنة.