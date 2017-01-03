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"القسام تهديدنا المتصاعد"

ضابط صهيوني: الفلسطينيون يشكلون الخطر الأكبر علينا

الثلاثاء 03 يناير 2017 03:27 ص بتوقيت القدس المحتلة

ضابط صهيوني: الفلسطينيون يشكلون الخطر الأكبر علينا

قال ضابط كبير في قوات الاحتلال ، إن الفلسطينيين ما زالوا يشكلون التهديد الإقليمي الأكبر لدولة الاحتلال ، على حد وصفه.

وفي حديثه لموقع إخباري أمريكي "ديفنس نيوز" استبعد الضابط، نشوب حرب في العام الجاري 2017، محذرا من أنه ليش شرطا لاندلاعها برغبة الطرفان أو أحدهما، "ولكن التصعيد المتدحرج قد يوصل المنطقة إلى دوامة من المواجهة الجديدة، وتجد نفسك مغمورا فيها". كما قال.

وأضاف الضابط، "لهذا السبب يجب على دولة الاحتلال أن تكون على علم وخاصة من أي إجراءات تقوم بها فيما يتعلق بواحد من الجيران حول - إذا كان حزب الله وحماس والسلطة الفلسطينية وسوريا وحتى إيران".

ووفقا له، فإن "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة هو مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، مستدركًا "لكن التهديد الذي يمكن أن يتصاعد بشكل أسرع هو تقدم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة". على حد زعمه.

وتابع أيضا، "العدو الأقوى الذي وقفت أمامنا" هو حزب الله، ولكن إمكانية نشوب حرب معه منخفضة نسبيًا".

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