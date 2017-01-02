حماس ترد على قرار "الكابينت" الصهيوني

قناة الأقصى - غزة



قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه لا مجال أمام "الكيان الصهيوني" لاستعادة جنوده المفقودين في غزة، سوى دفع الثمن والاستجابة لشروط المقاومة.

وأضاف بيان لحماس الاثنين أن قرارات المجلس الوزاري الصهيوني "الكابينت" للتعامل مع الأسرى في سجونه وجثامين الشهداء عنصرية عدوانية بامتياز.

واعتبر أن تلك القرارات تمثل "انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية، وتعكس همجية الاحتلال وفاشيته وسياسته الإجرامية التي استخدمها مع أسرانا وشهداء شعبنا على مدار سنوات طويلة من الزمن".

وقال البيان إن مثل هذه القرارات والسياسات لن تنال من عزيمة شعبنا ولن تكسر إرادة المقاومة، ولن تؤثر مطلقاً على مواقف الحركة تجاه حقوق أسرانا وإصرارنا على إطلاق سراحهم.

وأقر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الصهيونية "الكابينت" الأحد سلسلة من الخطوات العقابية بحق أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وشهدائها في محاولة للضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الأسرى لديها.

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قبل أشهر صور أربعة صهاينة وهم 4 عسكريين، اثنين منهما هما الضابط "هدار غولدين، "وشاؤول آرون" وهما من أصول أجنبية، و"أباراهام منغستو" من أصول إفريقية، و"هاشم بدوي السيد" من أصول عربية، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وكانت الكتائب أعلنت أسر أورون شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في يوليو 2014، فيما اختفت آثار جولدن في الأول من أوغسطس 2014 شرق مدينة رفح، فيما يقول الكيان الصهيوني أنهما قتلا.