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12 قراراً إدارياً بحق أسرى من رام الله وجنين

الإثنين 02 يناير 2017 01:33 م بتوقيت القدس المحتلة

12 قراراً إدارياً بحق أسرى من رام الله وجنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أكد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال تواصل إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين من كافة البلدات والمدن في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، رغم تركزها في مدن معينة تستهدف أكثر من غيرها .

وأوضح إعلام الأسرى إلى أن مدينة رام الله وجنين ونابلس تستهدف كغيرها من المدن في الاعتقالات والقرارات الادارية حيث أصدرت مؤخراً محاكم الاحتلال الصورية 12 قراراً إدارياً جديداً، منها 8 صدرت بحق أسرى من رام الله، و 4 بحق أسرى من جنين .

وأشار إعلام الأسرى إلى أن من بين القرارات الإدارية كان هناك (6) قرارات إدارية تصدر بحق أسرى للمرة الأولى، بينما (6) آخرين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري لمرات أخرى ، دون تهمه أو محاكمة لفترات تراوحت ما بين 3 - 6 أشهر . 

وأوضح إعلام الأسرى بأن الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية هم :

1. سلامة فتحي مطرية، البيرة، تمديد إدارى للمرة الثانية لمدة 6 أشهر
2. أحمد ابراهيم زهران، رام الله، تمديد إدارى للمرة الخامسة لمدة 3 أشهر
3. إسلام صالح دار موسى، رام الله، تمديد إدارى للمرة الثانية لمدة 4 أشهر
4. محمد داود خواجا، رام الله، تمديد إدارى للمرة الثانية لمدة 6 أشهر
5. سليم محمد أبو عيد، رام الله، أمر إدارى جديد لمدة 6 شهور
6. سليمان ابراهيم شمالي، رام الله، أمر إدارى جديد لمدة 3 شهور
7. يوسف محمد أبو لطيفة، رام الله، أمر إدارى جديد لمدة 4 شهور
8. عبد الرحمن اسحق حمدان، رام الله، أمر إدارى جديد لمدة 4 شهور
9. فتحي محمد عتوم، جنين، أمر إدارى جديد لمدة 6 شهور
10. صالح أمين كميل، جنين، أمر إدارى جديد لمدة 6 شهور
11. مبروك محمود جرار، جنين، تمديد إدارى للمرة الثانية لمدة 4 أشهر
12. مراد محمد فشافشة، جنين، تمديد إدارى للمرة الرابعة لمدة 4 أشهر

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