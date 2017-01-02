جرافات الاحتلال تهدم 10 مساكن للبدو شرق القدس المحتلة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الاثنين، 10 مساكن للبدو في "وادي سنيسل"، من تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم قانونيتها.

وأوضحت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت له ثلاثة مساكن، و 7 أخرى لآخرين حتى الآن، بحجة أنها غير قانونية، معربا عن استهجانه من هدم الاحتلال مساكنه في هذه الأجواء الباردة، خاصة وأن أسرته المكونة 14 فردا أصبحت في العراء.

وقالت مراسلتنا إن جرافات الاحتلال انتقلت إلى وادي آخر من التجمع، حيث أغلقت المنطقة وشرعت بعملية هدم جديدة.