الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس المحتلتين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم الاثنين 10 مواطنين من الضفة المحتلة والقدس .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر بالخليل واعتقلت الشاب يوسف محمد عوض، والشاب أنور يوسف عوض، فيما تم اعتقال صهيب سامي الجلاد - 16 عام - من مدينة طولكرم إضافة إلى حذيفة جهاد الجلاد - 17 عام - وضياء إياد كامل أحمد - 16 عام - من ذات المدينة .

وفي ذات السياق ذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر وناصر إبراهيم، والشاب مؤمن حشيمة ومحمد أبو فرحة وجميعهم من بلدة باب حطة بالقدس إضافة إلى الشاب صالح أبو عصب من بلدة العيسوية .