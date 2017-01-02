حماس: قرارات الاحتلال الإجرامية لن تنال من عزيمتنا وإرادتنا

قناة الأقصى - غزة

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن "قرارات المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" عنصرية بامتياز وتعبر عن عدوانية الاحتلال وهمجيته في التعامل مع أسرى وشهداء شعبنا".

وأكد القانوع عبر صفحته على الفيسبوك أن قرارات الاحتلال ثبت فشلها سابقاً، وأن سياسته الإجرامية لن تنجح في النيل من عزيمة وإرادة أسرآنا البواسل وعوائل الشهداء، ولن تؤثر في موقف حركة حماس تجاه قضية الأسرى وإطلاق سراحهم .

وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الصهيونية "الكابينت" أقر أمس الأحد سلسلة من الخطوات العقابية بحق أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وشهدائها في محاولة للضغط على الحركة للإفراج عن الجنود الأسرى لديها.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن الخطة العقابية التي أقرت بالإجماع تشمل التشديد في ظروف اعتقال أسرى حماس وتقليص زياراتهم، ووقف إعادة جثث منفذي العمليات المنتمين لحركة حماس ودفنهم في "مقابر الأرقام".