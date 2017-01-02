26 إضراباً فردياً خلال عام 2016 انتهت بانتصار الأسرى وإخضاع الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

أفاد مكتب إعلام الأسرى أن 26 إضراباً فردياً نفذها أسرى فلسطينيون احتجاجاً على اعتقالهم الاإدارى، أو ظروف احتجازهم، وعزلهم خلال عام 2016 انتهت بانتصارهم وإخضاع الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد ملف اعتقالهم الإداري حسب إحصائية أجراها مكتب إعلام الأسرى 18 أسيراً، وتراوحت مدة إضرابهم ما بين الشهر إلى الثلاثة شهور، وقد تم الإفراج عن ما يقارب عشرة أسرى منهم.

أحد أطول الإضرابات ضد ملف الاعتقال الإداري، والتي شهدها هذا العام، هي إضراب الأسير المحرر محمد القيق، من مدينة رام الله، والذي استمر مدة 94 يوماً، وتوصل فيه الأسير إلى اتفاق يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري وضمان عدم تجديده، وقد تعرض الأسير القيق في هذا الإضراب إلى تغذيةٍ قسرية لفك إضرابه، ووصلت حالته الصحية إلى الموت، وأفرج عنه بتاريخ 21/5/2016، ونال القيق حريته.

ومن بلدة عصيرة الشمالية، شمال مدينة نابلس، خاض الأسير بلال كايد، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لذات المطلب، وهو إنهاء ملف اعتقاله الإداري، وحصل على حريته بتاريخ 12/12/2016، فقد نال انتصاره بعد 71 يوماً من الإضراب.

ومن مدينة بيت لحم، حصل الأسيران المحرران الشقيقان محمد البلبول ومحمود البلبول على حريتهما بتاريخ 8/12/2016، بعد 81 يوماً من معركة الأمعاء الخاوية، وصل فيها الأسيران إلى حافة الموت، ثم خضع الاحتلال الصهيوني لمطلبهما وأصدر قراراً جوهرياً بعدم تجديد اعتقالهما الإداري.

وانتصر الأسيران المحرران فؤاد العاصي، وأديب مفارجة، من بيت لقيا قضاء مدينة رام الله، في معركة إضرابهما المفتوح عن الطعام، حيث استمر إضراب الأسير العاصي مدة 54 يوماً، وأفرج عنه بتاريخ 11/9/2016، في حين استمر إضراب الأسير مفارجة مدة 60 يوماً، وأفرج عنه بتاريخ 15/11/2016.

وعلى ذات الطريق نال الأسير سامي جنازرة انتصاره بتاريخ 23/5/2016، حيث خضع الاحتلال لقرار إلغاء ملف اعتقاله الإداري بعد 70 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام علق فيه الأسير إضرابه مدة أسبوعٍ ثم استأنفه، ليرضخ الاحتلال الصهيوني أخيراً لمطلبه.

وكذلك نجح الأسيران حسين ربايعة ومجد أبو شملة من الانتصار في معركة الأمعاء الخاوية وذلك بعد شهرٍ واحد من إضرابهما المفتوح عن الطعام، وصدر بحق الأسير ربايعة قرار تجميد الاعتقال الإداري مدة ستة أشهر، ومن ثم الإفراج عنه، في حين من المقرر الإفراج عن الأسير أبو شملة، حسب الاتفاق مع الاحتلال الصهيوني بتاريخ 24/1/2016.

أما الأسير مصعب مناصرة و الأسيرالمنتصر بالله عيد والأسير عياد هريمي حققوا انتصاراً حينما تمكنوا من إنهاء ملف اعتقالهم الإداري، فقد خاض الأسير الهريمي إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 47 يوماً، ونال حريته، وخاض الأسير مناصرة إضراباً مفتوحاً لمدة شهر، وجرى الاتفاق على عدم تجديد اعتقاله الإداري مرة أخرى، ونال الأسير عيد حريته بعد اتفاقٍ بعدم تجديد اعتقاله الإداري، عقب تمديدٍ لثلاثة أشهر .

ولا يزال الاحتلال يعتقل الأسير الصحفي عمر نزال، والذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام قرابة العشرين يوماً لإنهاء ملف اعتقاله الإداري .

ومن بلدة بيت فوريك، جنوب مدينة نابلس، سطر الأسير يزن حنني انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية، والتي استمرت مدة 36 يوماً، وقد نال الأسير الحنني حريته بتاريخ 2/11/2016، وذلك بعد اعتقالٍ إداريٍ قارب السنة.

وينتظر الأسيران أنس شديد، وأحمد أبو فارة من مدينة الخليل، الإفراج عنهما بتاريخ 31/5/2017، بعد أن وصل إضرابها المفتوح عن الطعام إلى 90 يوماً، وشهد وضعهما الصحي تدهوراً شديداً، وتعرضا مراراً وتكراراً إلى تهديداتٍ وضغوطات لإنهاء إضرابهما المفتوح عن الطعام، غير أنهما انتصرا في نهاية المطاف، وخضع الاحتلال الصهيوني لمطالبهما.

وكذلك الأسير عمار الحمور، من مدينة جنين ينتظر حريته المرتقبة، منتصف شهر حزيران المقبل، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 32 يوماً، وخضع الاحتلال لمطلبه بإنهاء ملف اعتقال الإداري منتصف العام المقبل.

ومطالبةً بإنهاء العزل الانفرادي لهم، خاض ستة أسرى، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تراوحت مدته ما بين أسبوعٍ وعشرين يوماً.

حيث خاض الأسرى الأشقاء الثلاثة، عبد السلام اعمر، ونضال اعمر، ونور الدين اعمر، من بلدة بيت إمين، قضاء مدينة قلقيلية،إضراباً مفتوحاً عن الطعام، استمر عشرين يوماً، يطالبون فيه إنهاء العزل الانفرادي لشقيقهم، الأسير نور الدين اعمر، وقد رضخ الاحتلال الصهيوني لمطلبهم، ومن المقرر النظر في قضية عزل الأسير اعمر، والتي تبلغ مدتها خمسة أعوام.

وتجدر الإشارة أن حكم الأسير نور الدين اعمر، يبلغ 30 عاماً، وأمضى في العزل ما مدته ثلاثة أعوام، من أصل خمسة أعوام.

كما وخاض كل من الأسير يوسف أبو السعيد وجواد جواريش وماهر عبيات والشيخ رائد صلاح، إضراباً مفتوحاً عن الطعام تراوح ما بين الأسبوع و15 يوماً، لتحقيق مطلبهم بإنهاء عزلهم الإنفرادي .

يذكر أن الأسير جواريش محكوم بالسجن المؤبد، ويقضي الأسير عبيات حكماً بالسجن 25 عاماً، وقد استجاب الاحتلال لمطلبيهما وأنهى ملف عزلهما الانفرادي، ونقل الأسير جواريش حينها لسجن نفحة، في حين نقل الأسير عبيات لسجن ريمون.

وكذلك استجاب الاحتلال الصهيوني لمطلب الأسير يوسف أبو السعيد من مدينة نابلس، وأنهى ملف عزله وجرى نقله إلى سجن جلبوع.

بينما الشيخ رائد صلاح استجاب الاحتلال لمطالبة المتمثلة في عدم مصادرة مقتنياته الخاصة من دفاتر وكتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الزيارة ووقف تفتيش الزنزانة بشكل تعسفي .

أما الأسيران منذر صنوبر وسامر العيساوي، خاضا إضراباً مفتوحاً عن الطعام لتحقيق مطالبهما بتقديم العلاج المناسب للأسرى في سجون الاحتلال، والارتقاء في التعامل مع الأسيرات، واستمر إضرابهما مدة 13 يوماً .

الجدير ذكره أن الأسير العيساوي أحد محرري صفقة وفاء الأحرار الذين جرى إعادة اعتقالهم، وهو صاحب أطول إضراب في سجون الاحتلال الصهيوني، في حين يقضي الأسير صنوبر حكماً بالسجن المؤبد أربع مرات، إضافةً إلى 30 عاماً أخرى.

يشار إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني يجدون في الإضراب المفتوح عن الطعام حلاً لتحقيق مطالبهم المشروعة، وخاصةً إنهاء ملف الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى المصنفين تحت هذا البند من الاعتقال التعسفي، 700 أسير معتقل إداري.