حماس تنعى المناضل العربي المطران كابوتشي

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المناضل السوري العربي المطران هيلاريون كابوتشي، مطران القدس في المنفى، الذي توفي في روما أمس الأحد، عن عمر يناهز 94 عاماً.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن المطران كابوتشي كرّس جزءاً كبيراً من حياته للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأضافت أنه جسّد وحدة الألم والأمل العربي، مشيرة إلى أنه دفع سنوات من عمره في سجون الاحتلال ثمناً لهذا الانتماء.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت المطران كابوتشي عام 1974 وحكمت عليه بالسجن 12عاماً، ونُفي عن فلسطين في العام 1978 وعاش حتى وفاته في منفاه بمدينة روما.