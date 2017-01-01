دراسة مصرية: قطاع غزة كنز اقتصادي واستراتيجي لمصر

قناة الأقصى - القاهرة

كشفت دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية بأن "المنطقة التجارية الحرة بين قطاع غزة ومصر حلاً للعديد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أهل سيناء، عدى أنها قد توفر دخلاً لمصر يقدر بنحو 2.5 مليار دولار في العام، الأمر الذي سيضاعف من حالة الضمان والأمان الاقتصادي بمصر".

وبحسب صحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية، فإن القطاع يعتبر "كنزل اقتصادي واستراتيجي لمصر"، موضحة أن مكاسب مصر من إنشاء منطقة حرة مع غزة هو ٢.٥ مليار دولار تجارة، واستثمار ٩.٥ مليار دولار ودائع.

ووصف تقرير الأهرام قطاع غزة بأنه يمثل "كنزا اقتصاديا واستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة إلى سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن الكيان الذي يوفر نحو ٦٠٪ من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود".

وبحسب التقرير فإنه "تتشكل حاليا إرهاصات إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية بالقطاع، وخلق الآلاف من فرص العمل للمصريين، علاوة على الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزاوية الذي بلغ عام ٢٠١١ نحو 729.3 دينار أردني تعادل حاليًا نحو ١٨ ألف جنيه مصري".

ووفقا للدراسة التي استعانت بها الصحيفة الرسمية إلى أن "مصر يمكنها أن تستفيد من مصادر التمويل في غزة في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل وجود نحو 9.6 مليار دولار ودائع للعملاء بالبنوك الفلسطينية بغزة كما يوجد نحو 10 مليارات دولار تدخل سنويًا كسيولة للتجارة في القطاع".

واستعرضت الصحيفة في تقريرها بيانات صادرة عن المركز الفلسطيني للإحصاء حول مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية لعام 2011، حيث بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري في الأرض الفلسطينية 158.2 دينار أردني، بواقع 188.1 دينار أردني في الضفة الغربية مقابل 109.8 دينار أردني في قطاع غزة.