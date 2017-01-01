فلسطين 2016.. انتفاضة مستمرة وانقسام بفتح ووأد الانتخابات

قناة الأقصى - خـــــــــاص

عدا عن الانتهاكات الصهيونية اليومية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الفلسطينيين، حفل عام 2016 بأحداث عدة، اختلفت طبيعتها وأسبابها وانعكاساتها على الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا.

في التقرير التالي نرصد أهم الأحداث التي مرت بها الساحة الفلسطينية خلال العام 2016: -

اغتيال النايف

كان الحدث الأبرز على الساحة الفلسطينية خلال العام 2016 اغتيال الموساد الصهيوني للقيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر النايف ببلغاريا.

وتعود تفاصيل قضية النايف إلى 2015 عندما قدم الكيان طلبا لدى وزارة العدل البلغارية تطالب فيه بتسليم النايف لأنه متهم بقتل مستوطن في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ومباشرة بعد ذلك طالبت النيابة البلغارية بوضع النايف رهن الاعتقال لحين اتخاذ قرار بشأن تسليمه.

وقد دفع هذا النايف إلى اللجوء إلى السفارة الفلسطينية ببلغاريا، خاصة بعدما تلقى تهديدات بالقتل. وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السفارة من الإقدام على تسليم النايف.

أعلن عن مقتل عمر النايف يوم الجمعة 26 فبراير 2016 داخل السفارة الفلسطينية ببلغاريا، وقالت مصادر فلسطينية إن عملية الاغتيال تحمل بصمات الموساد الصهيوني.

وذكرت مصادر رسمية فلسطينية أن جثة النايف عثر عليها بحديقة السفارة وليس داخلها، فيما قال السفير الفلسطيني في بلغاريا إنه عثر على النايف مصابا داخل سيارة وفارق الحياة بعدما نقل إلى المستشفى.

وبادرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لاتهام الاحتلال الصهيوني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، بينما قالت عائلة النايف إنه ألقي به من الطابق السادس بمبنى السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

وأد الانتخابات

كان أبرز ما شهده عام 2016، قرار محكمة العدل العليا في رام الله، تأجيل إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة؛ حيث إنه كان المفترض أن يتوجه صباح يوم الثامن من أكتوبر 2016 الناخبون الفلسطينيون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات المحلية، إلا أن قرار المحكمة العليا بتأجيل الانتخابات حال دون ذلك.

وكان مجلس الوزراء قرر، تحديد يوم السبت 8 أكتوبر 2016 موعدا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة، لتنظيم الانتخابات في موعدها.

وبدأت لجنة الانتخابات المركزية بالتجهيز لإجراء الانتخابات، واجتمعت مع الفصائل في غزة، حيث سارت العملية على ما يرام، لتبدأ اللجنة في إجراءات تسجيل الناخبين وتحديث سجلهم، ثم البدء في عملية الترشح.

وخلال فترة الطعن بالقوائم والمرشحين، طعنت حركة حماس بشكل قانوني بقوائم ومرشحين يتبعون لحركة فتح، الأمر الذي أدى إلى إسقاط معظم قوائم فتح في قطاع غزة، الأمر الذي رفضته الأخيرة.

وبعيد القرار بأيام، قررت المحكمة العليا استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة، بزعم "عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة".

ومن ثم أجل مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمدلله، الانتخابات البلدية بشكل كامل؛ بدعوى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة، ثم أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، عن إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل، واعتبار التحضيرات المتعلقة بها لاغية.

فتح منقسمة

خلال 2016 عاشت حركة فتح أزمة حادة خاصة بعيد المؤتمر السابع للحركة، حيث وصل الوضع بين أعضاء الحركة إلى الاشتباك بالأيدي والسلاح الناري في بعض الحالات، ووصلت حدة هذه الخلافات إلى كافة أقاليم الحركة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية وكذلك في اقاليم الخارج.

وقبيل انعقاد المؤتمر الذي عقد بنهاية نوفمبر الفائت، شن الرئيس محمود عباس هجمة غير مسبوقة على أنصار دحلان، تمثلت في الطرد من الوظيفة العمومية، واتخاذ قرارات فصل من عضوية حركة فتح، إضافة إلى تجميد أموال لشركات ومؤسسات بشبهة تلقي أموال من دحلان.

وتصاعدت الخلافات بين أنصار دحلان وعباس بشكل كبير بعيد مؤتمر "العين السخنة"، الذي عقده المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في مصر مؤخرا، لبحث القضية الفلسطينية بحضور شخصيات سياسية ومحللين وأكاديميين واعلاميين وأنصار للقيادي دحلان. وهاجمت حركة "فتح" المؤتمر واعتبرته بأنه يأتي بإيعاز من دحلان.

وبعيد مؤتمر "العين السخنة"، عقد عدد من كوادر وقيادات حركة "فتح"، "لقاء تشاوريا" في رام الله، تحت شعار "وحدة فتح ضرورة فتحاوية ووطنية"، ناقشوا فيه استنهاض الحركة، مشيرين إلى أنها "تتعرض لمؤامرة كبيرة".

وذكرت مصادر فلسطينية، أن "لجنة التجنح" التابعة لـ "فتح" اصدرت قرارا بفصل عدد من النشطاء والقيادات؛ بينهم نواب وأعضاء في المجلس الثوري للحركة، وذلك على خلفية مشاركتهم في مؤتمر "رام الله" الذي تقول إن للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان علاقة به.

استيطان متزايد

تصاعد الاستيطان الصهيوني على أراضي الضفة والقدس المحتلتين، وأعلن الكيان بناء الألاف من الوحدات الاستيطانية معظمها في القدس المحتلة.

كما كثف الاحتلال خلال العام الفائت هدم المنشآت الفلسطينية، فقد أفاد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أن سلطات الاحتلال هدمت 866 منشأة فلسطينية في الضفة المحتلة خلال العام الحالي 2016.

وأثرت عمليات الهدم على حياة 5704 فلسطينيين، بينهم 1221 أصبحوا بلا مأوى من ضمنهم 586 طفلا.

اقتحامات بالمسجد الأقصى

شهد عام 2016 تصاعدا ملحوظا في نوعية وحجم الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، وهو ما دفع شخصيات إسلامية وجمعيات فلسطينية إلى التحذير من استمرارها وخطورتها على المسجد.

ويسعى الاحتلال من خلال إجراءاته العنصرية إلى فرض سيطرته الكاملة على الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، وكذلك تهجير المقدسيين من مدينتهم، وإفراغها من سكانها كاملا لجعلها دولة يهودية بحتة.

اعتداءات المستوطنين

تزايدت في العام 2016 اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة والمدينة المقدسة، وتعمدت تلك العصابات الإجرامية إلى التنكيل بالمواطن الفلسطيني وحرق المحاصيل الزراعية، وحرق المساجد، والمنازل، وإطلاق الكلاب المسعورة نحو المواطنين ومهاجمة بعض المنازل والاستيلاء عليها.

حصار متواصل

واصل الكيان حصاره المفروض على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، منع من خلاله دخول مواد البناء ومعدات الإعمار، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

انتفاضة مستمرة

للعام الثاني على التوالي، استمر الفلسطينيون في الضفة والقدس المحتلتين بانتفاضتهم ضد الإجراءات الصهيونية بحقهم، في وقت كثفت الحكومة الصهيونية من حملات الاعتقال، والإعدامات الميدانية، ونشر الآلاف من عناصر الشرطة الصهيونية من أجل وأد الانتفاضة.

وخلال العام، نفذ الشبان الفلسطينيون العشرات من عمليات إطلاق النار، والطعن، وإلقاء العبوات الحارقة تجاه جنود الاحتلال.

مشاركة بجنازة بيرس

لا يمكن أن نغفل أيضا ما تعرض له رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من حملة انتقادات فلسطينية واسعة على خلفية مشاركته في جنازة الرئيس الصهيوني السابق شيمعون بيريز التي جرت في القدس المحتلة في 30 سبتمبر، ومصافحته لرئيس الوزراء الصهيوني الحالي بنيامين نتنياهو.

لجوء من قلب اللجوء

كذلك لا يمكن إغفال ما يتعرض له اللاجئين في سوريا، من نزوح للألاف منهم إلى لبنان؛ وقتل المئات، إثر قصف الطائرات الحربية لهم.

طيار حماس شهيدا

في 15 ديسمبر قام "الموساد" الصهيوني باغتيال أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام المهندس محمد الزواري أمام منزله في مدينة صفاقس التونسية.

وبعيد الإعلان عن مقتل الزواري، أعلنت الأجهزة الأمنية التونسية اعتقال عدة مشتبهين بهم بتنفيذ الجريمة، وقالت إنها أوقفت المشتبه بهم، وحجزت 4 سيارات استعملت في الاغتيال، إضافة لمسدسين وكاتما صوت وهواتف خلوية، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أن الزواري يعد أحد قياداتها ورائد مشروع طائرات بلا طيار القسامية.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية باهتمام حول عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن الزواري "خبير تصنيع طائرات متهم بمساعدة حركة حماس في تطوير الطائرات دون طيار".

قرار بمجلس الأمن

كانت نهاية العام 2016 مؤلمة للصهاينة، حيث أنه في23 ديسمبر تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2334 الذي يطالب الكيان بوقف الاستيطان في الضفة المحتلة، وعدم شرعية إنشاء الكيان للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وسبق تبني هذا القرار زوبعة كبيرة، حيث أن مصر كانت تقدمت بمشروع القرار يوم 22 ديسمبر قبل أن تسحبه بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ثم أعيد طرح مشروع القرار يوم 23 ديسمبر عن طريق دول نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا. وحاز القرار على تأييد 14 عضو، فيما امتنعت فقط الولايات المتحدة عن التصويت.

كانت هناك اتهامات صادرة عن مسؤولين صهاينة تجاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتآمر مع الفلسطينيين ضد الكيان، وبأن أوباما وإدارته وراء تحرك الدول الأربع، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك نفيا قاطعا.