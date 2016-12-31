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بالفيديو : القسام يربك "الكابنيت" بعد نشر فيديوهات "شاؤول"

السبت 31 ديسمبر 2016 09:27 م بتوقيت القدس المحتلة

القسام يربك "الكابنيت" بعد نشر فيديوهات "شاؤول"

قناة الأقصى - خاص

خصصت قناة الأقصى الفضائية في نشرتها الإخبارية مساء السبت، تغطية خاصة لمقطعيّ فيديو نشرتهما كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذكرى ميلاد الجندي الصهيوني الأسير في غزة شاؤول آرون الـ 23 مع نهاية عام 2016.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف خلال اتصال هاتفي مع "الأقصى"، أن رسائل القسام من خلال الفيديوهات تأتي في وقت مهم جدا، منوها إلى أنها ستنتج تبعيات على الساحة الداخلية في الكيان الصهيوني، وإرباك "الكابنيت" في اتخاذ القرار بشأن ملف الأسرى .

وأشار إلى أن الشارع الصهيوني سيضغط على حكومة الاحتلال التي أهملت هذا الملف عامين ونيف، موضحا أن تحريك الرأي العام في المجتمع الصهيوني أهم من خلط الأرواق لدى "الكابنيت".

من جهته، قال حمزة أبو شنب الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك مجموعة من العوامل والظروف تسعى كتائب القسام في اختيارها على صعيد عائلات الجنود المأسورين لدى المقاومة ، مبينا أن هناك استمرارً في تشكيك المجتمع الصهيوني برواية حكومة الاحتلال بشكل حقيقي تجاه هذه القضية.

وأضاف أبو شنب، أن توقيت بث الفيديوهات في هذا التوقيت جاء للضغط على حكومة الاحتلال؛ لتحريك ملف الأسرى الذي قرر الكابنيت غدا التحدث بشأن الجنود المختطفين لدى المقاومة.

محمد حمادة المختص في الشأن الصهيوني، رأى أن كتائب القسام تمتلك الخبرة عبر سنين طويلة في التعاطي مع ملف تبادل الأسرى، خصوصا على المستوى الإعلامي والتأثير على الشارع الصهيوني.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية في غزة تدرس جيدا صدور مثل هذه الفيديوهات في التوقيت المناسب؛ حتى تؤثر على قرار حكومة الاحتلال والتعاطي مع ملف الأسرى، مشيرا إلى ديكتاتورية حكومة الاحتلال في منع الإعلام وتغطية فعاليات عائلات الأسرى الصهاينة.

أما الأسير المحرر الصحفي محمد القيق، قال إننا ندخل مرحلة جديدة في صراع المعلومة ، خصوصا بعد عذابات الأسرى في سجون الاحتلال .

وتابع القيق، أن لأسرى يشعرون الآن  بالفرحة ،ولديهم الأمل الكبير في اقتراب الصفقة بعد رفع القسام معنوياتهم في كل سجون الاحتلال.

ونشرت كتائب القسام مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي "شاؤول أرون"، مختتمة مقطع الفيديو الأول بعبارة: "عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله" باللغتين العربية والعبرية، فيما اختتمت الفيديو الثاني بعبارة "القرار بيد الحكومة" في إشارة إلى الحكومة الصهيونية.

وأظهرت القسام في المقطع الأول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كالمهرج بينما كان شاؤول في مشهد تمثيلي مكبلاً من يديه ويحتفل بيوم ميلاده وهو حزين في الأسر.

أما المقطع الثاني فعرض احتفال تمثيلي لجنود صهاينة مع شاؤول في الأسر وهم يهتفون بكلمات الاحتفال باللغة العبرية.

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