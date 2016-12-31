القسام ينشر مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد "شاؤول"

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي الصهيوني الأسير "شاؤول أرون" الثالثة والعشرين، ومع نهاية عام 2016م.

واختتمت القسام مقطع الفيديو الأول بعبارة: "عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله" باللغتين العربية والعبرية، فيما اختتمت الفيديو الثاني بعبارة "القرار بيد الحكومة" في إشارة إلى الحكومة الصهيونية.

وأظهرت القسام في المقطع الأول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كالمهرج بينما كان شاؤول في مشهد تمثيلي مكبلاً من يديه ويحتفل بيوم ميلاده وهو حزين في الأسر.

أما المقطع الثاني فعرض احتفال تمثيلي لجنود صهاينة مع شاؤول في الأسر وهم يهتفون بكلمات الاحتفال باللغة العبرية.

يشار إلى أن كتائب القسام قد أعلنت عن قتل 14 جنديًا وأسر الجندي شاؤول أورون في عملية نوعية تم فيها تدمير ناقلة جند شرق حي التفاح في 20 يوليو 2014 خلال معركة العصف المأكول.

وكانت والدة الجندي الصهيوني الأسير لدى كتائب القسام شاؤول أرون، قالت قبل أيام "إنها لا تعرف أية معلومات عن مصيره وهل تم أسره حي أم ميت".

وأضافت في ذكرى ميلاده ابنها الـ 23،: "هذه هي السنة الثالثة الذي نحتفل بعيد ميلاد أورون وهو ليس معنا، لم نتعرض لموقف أكثر صعوبة من ذلك، وعلى عكس ما يقولون إن الزمن لا يداوي الجروح، والحال الآن أسوأ لدينا".