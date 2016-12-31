5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة والداخل المحتلين وقطاع غزة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير منذر نايف متعب صنوبر (39 عامًا) من مدينة نابلس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 13 عامًا داخل سجون الاحتلال.

من مدينة طولكرم/ الأسير عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف الطويل (33 عامًا) محكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 13 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير وليد محمد حسن عنيص محكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 12 عامًا داخل السجون.

والأسيرة ديانا عبد الله إبراهيم خويلد التي لا تزال موقوفة حتى اللحظة وأمضت عامًا كاملاً في سجون الاحتلال.

الأسير إبراهيم أحمد عزام الزوارعة (49 عامًا) من مدينة غزة محكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام داخل السجون.