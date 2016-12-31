134 شهيدا ومشاريع لبناء 27 ألف وحدة استيطانية عام 2016

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال مركز "عبد الله الحوراني" للدراسات والتوثيق، إن 134 مواطناً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، من بينهم 34 طفلاً، معظمهم ارتقوا على الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة المحتلة.

وأضاف المركز في تقريره السنوي، اليوم السبت، حول أبرز اعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خلال عام 2016، أن الاحتلال أعلن عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27335 وحدة اســــتيطانية جديدة.

وذكر التقرير أن الاحتلال اعتقل نحو 6970 مواطنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، من بينهم 1240 طفلاً و151 سيدة وفتاة قاصر، وهدمت الجرافات الصهيونية نحو 1023 منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.

وأوضح أن عدد الحواجز العسكرية وصل لأكثر من 472 حاجزاً في مناطق الضفة، تقيد حرية الحركة وتنقل المواطنين.

وارتقى معظم الشهداء خلال استمرار عمليات المقاومة ضد الاحتلال في انتفاضة القدس التي دخلت عامها الثاني قبل أشهر، بينما استمرت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين واعتقالهم ومنعهم من التنقل بحرية.