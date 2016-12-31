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الحرب تدمر 70% من مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين في سوريا

السبت 31 ديسمبر 2016 08:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

الحرب تدمر 70% من مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين في سوريا

قناة الأقصى - دمشق

ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن أكثر من 70% من منازل مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا دُمّرت تدميراً كلياً وجزئياً، بسبب استمرار قوات النظام السوري استهدافه بالصواريخ والبراميل المتفجرة واسطوانات الغاز والمدفعية.

ويتزامن ذلك مع قطع النظام السوري المياه عن المخيم لليوم (994)، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية القاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له، كما يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية.

يذكر أن مجموعة العمل وثقت قضاء (244) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم درعا منذ بدء أحداث الحرب في سورية.

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