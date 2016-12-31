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جريمة بحق مرأة فلسطينية

بدران يدعو للتصعيد ردا على وحشية الاحتلال

السبت 31 ديسمبر 2016 08:17 ص بتوقيت القدس المحتلة

بدران يدعو للتصعيد ردا على وحشية الاحتلال

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال حسام بدران الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إصابة المواطنة جيهان حشيمة من بلدة العيساوية في القدس أمس على يد جنود الاحتلال على حاجز قلنديا وتركها تنزف دون تقديم المساعدة دليل على وحشية الاحتلال، وافتقاده للقيم الإنسانية والأخلاقية.

وأكد بدران في تصريح له، أن الاحتلال لن يُترك دون أن يدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا وحرائرنا، مشيرا إلى أن الصمت الرسمي والدولي تجاه ما يقوم به الاحتلال من تنكيل وقتل يومي بحق شعبنا أعطى الاحتلال الضوء الأخضر للإمعان في جرائمه.

وأضاف: "لقد ثبت لشعبنا أن أحدا ما لن ينتصر لدماء حرائرنا سوى سواعد مقاومتنا التي لن تسكت عن جريمة الاحتلال البشعة التي ارتكبها بحق المقدسية حشيمة".

ودعا القيادي في حماس شبان الانتفاضة للتصعيد من مواجهاتهم مع قوات الاحتلال في مختلف المناطق، مطالباً الجهات الرسمية للتحرك الفوري ضد جرائم الاحتلال على مستوى المحاكم الدولية.

وأصيبت السيدة جيهان حشيمة (35 عاماً) أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز قلنديا شمال القدس.

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