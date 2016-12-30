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مقاومون يطلقون النار تجاه برج عسكري قرب جنين

الجمعة 30 ديسمبر 2016 10:36 م بتوقيت القدس المحتلة

مقاومون يطلقون النار تجاه برج عسكري قرب جنين
أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، النار باتجاه برج عسكري للاحتلال قرب مدينة جنين في الضفة المحتلة.
 
وذكرت مصادر عبرية، أن فلسطينيين قاموا بإطلاق النار باتجاه برج عسكري لقوات الاحتلال قرب بلدة يعبد غربي مدينة جنين.
 
وأضافت أن العملية لم تُسفر عن وقوع إصابات، لافتة إلى أن الاحتلال بدأ في عملية البحث عن مُطلقي النار الذين تمكنوا من الانسحاب من المكان.
 
وتعدّ هذه العملية الثالثة خلال الأسبوع الماضي في جنين، حيث أطلق مقاومون النار على حاجز الجلمة العسكري شمالي المدينة، إضافة لعملية أخرى في المدينة ذاتها، حيث لم تُسفر تلك العمليات عن وقوع إصابات في صفوف الصهاينة.
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