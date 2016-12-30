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الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أبو قرع والشيخ

الجمعة 30 ديسمبر 2016 08:43 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أبو قرع والشيخ

قناة الأقصى - غزة 
 

سلم الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة جثماني الشهيدين حماد دخيل خضر الشيخ (21 عامًا) من بلدة بيت سوريك شمال غربي القدس المحتلة، ومعن نصر الدين أبو قرع (23 عامًا) من قرية المزرعة الغربية لعائلتيهما.

وجرت عملية التسليم عند حاجز (الجيب) شمال غرب القدس المحتلة خلافا لما أبلغ به الاحتلال عائلتيهما بأن التسليم سيتم عند سجن (عوفر) المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله، ورافات شمال القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن سيارتي اسعاف تابعتين لها نقلت جثماني الشهيدين، بعد أن قام والدا الشهيدين بالتعرف عليهما إلى مجمع فلسطين الطبي، بغية إخضاع الجثمانين للفحص من قبل الأطباء الشرعيين والنيابة الفلسطينية.

ومن المقرر أن ينطلق موكب تشييع جثماني الشهيدين قبل ظهر غد السبت من مستشفى رام الله الحكومي صوب مسقط رأس كل منها بمشاركة رسمية وشعبية.

يذكر أن الشاب أبو قرع استشهد في الثالث من تشرين الثاني الماضي بجريمة إعدام ميدانية بالقرب من مدخل مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق رام الله، فيما استشهد الشاب حماد الشيخ في مدينة القدس بذريعة تنفيذه عملية طعن يوم 14 كانون الأول الجاري.

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