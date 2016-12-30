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يبحث عن خطوات عملية يوم الاحد

"الكابينت" يناقش قضية الجنود الأسرى في غزة

الجمعة 30 ديسمبر 2016 04:37 م بتوقيت القدس المحتلة

"الكابينت" يناقش قضية الجنود الأسرى في غزة

قناة الأقصى - غزة 
 

من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يوم الأحد القادم لمناقشة استعادة الجنود الصهاينة الأسرى في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ عامين.

ويأتي الاجتماع على خلفية أزمة الثقة بين رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو وعائلات الجنود الأسرى بعد التوقيع على اتفاقية المصالحة مع تركيا دون أن تشمل استعادة الجنود.

وقالت القناة العبرية الثانية إن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدمًا معينًا في القضية بعد أن اجتمعت اللجنة الوزارية الخاصة بأسرى الحرب والمفقودين وعلى رأسها وزير الداخلية آريه درعي، وعقدت عدة لقاءات مع عائلات الجنود".

ويتوقع أن يعرض الوزراء خطوات عملية تساهم باستعادة الجنود، بينها التشديد في ظروف اعتقال أسرى حركة حماس وإعادة مفرجي صفقة التبادل مقابل الجندي جلعاد شاليط للسجن -جرى إعادة غالبيتهم"، ومناقشة ممارسة الضغوط على عائلات عناصر الجناح العسكري بحماس.

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قبل أشهر صور أربعة إسرائيليين وهم 4 عسكريين، اثنين منهما هما الضابط "هدار غولدين، "وشاؤول آرون" وهما من أصول أجنبية، و"أباراهام منغستو" من أصول إفريقية، و"هاشم بدوي السيد" من أصول عربية، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وكانت الكتائب أعلنت أسر أورون شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في يوليو 2014، فيما اختفت آثار جولدن في الأول من أوغسطس 2014 شرق مدينة رفح، وتقول "إسرائيل" أنهما قتلا.

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