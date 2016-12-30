  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

داعية لإيجاد حل للأزمة السورية

حماس ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا

الجمعة 30 ديسمبر 2016 11:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ ساعات، داعية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بعيدا عن سفك الدماء.

وقالت حماس في بيان لها صباح اليوم الجمعة: "تابعنا بارتياح أنباء التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار في سوريا".

وأضافت: "إن حركة حماس إذ ترحب بوقف إطلاق النار لتدعو إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يمكّن من تجنب المزيد من سفك الدماء والحفاظ على وحدة سوريا وشعبها واحترام إرادته وحقوقه وسيادته على أرضه، وينهي حقبة دموية سوداء".

وتابعت حماس في بيانها: إن شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى تسوية وإنهاء جميع الخلافات في جسد الأمة بعيدا عن لغة الدماء؛ وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعوبها، وأملا في استعادة عافيتها ووحدتها وقوتها، والتفرغ لقضيتها المركزية وصراعها مع الكيان الصهيوني.

ووقعت المعارضة السورية المسلحة والنظام السوري اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا برعاية روسية تركية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الساعة 12 صباحا اليوم الجمعة 30-12-2016

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
syria-destruction_2364880k

وقف شامل لإطلاق النار بسوريا

وفد من حماس والداخلية يزور كنيسة اللاتين في غزة
1482859754

استشهاد لاجئ فلسطيني تحت التعذيب في سوريا
الحكومة اللبنانية

حماس تطالب الحكومة اللبنانية بتضمين حقوق اللاجئين في البيان الوزاري
حازم قاسم

حماس تنفي موافقتها على المشاركة في اللجنة التحضيرية لإنعقاد المجلس الوطني

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل مواطنة بعد إصابتها بالرصاص قرب "قلنديا"
منذ 23 دقيقة

الاحتلال يقرر تسليم جثماني شهيدين اليوم
منذ 4 ساعات

"الكابينت" الصهيوني يبحث سبل استعادة الجنود المفقودين من غزة
منذ 18 ساعة

الأقصى بـ 2016.. استباحة صهيونية منقطعة النظير
منذ 21 ساعة

وقف شامل لإطلاق النار بسوريا
منذ 22 ساعة

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي صحفياً

مقالات

"نتنياهو" 2017

"نتنياهو" 2017

خالد معالي
يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

د.يوسف رزقة
السلطة والاغتيال الثاني للشهيد عمر النايف

السلطة والاغتيال الثاني للشهيد عمر النايف

إبراهيم المدهون
(قرصة أذن)

(قرصة أذن)

د.يوسف رزقة