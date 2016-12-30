حماس ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ ساعات، داعية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بعيدا عن سفك الدماء.

وقالت حماس في بيان لها صباح اليوم الجمعة: "تابعنا بارتياح أنباء التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار في سوريا".

وأضافت: "إن حركة حماس إذ ترحب بوقف إطلاق النار لتدعو إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يمكّن من تجنب المزيد من سفك الدماء والحفاظ على وحدة سوريا وشعبها واحترام إرادته وحقوقه وسيادته على أرضه، وينهي حقبة دموية سوداء".

وتابعت حماس في بيانها: إن شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى تسوية وإنهاء جميع الخلافات في جسد الأمة بعيدا عن لغة الدماء؛ وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعوبها، وأملا في استعادة عافيتها ووحدتها وقوتها، والتفرغ لقضيتها المركزية وصراعها مع الكيان الصهيوني.

ووقعت المعارضة السورية المسلحة والنظام السوري اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا برعاية روسية تركية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الساعة 12 صباحا اليوم الجمعة 30-12-2016