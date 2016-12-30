الاحتلال يقرر تسليم جثماني شهيدين اليوم

قررت سلطات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، تسليم جثماني شهيدين من شهداء انتفاضة القدس المحتجزة جثامينهم.

وقالت مصادر محلية ،إن سلطات الاحتلال قررت تسليم جثمان الشهيد معن نصر الدين أبو قرع (23 عاما) إلى عائلته في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله اليوم الجمعة.

كان أبو قرع استشهد في الثالث من تشرين الثاني الماضي بنيران الاحتلال الصهيوني بالقرب من مدخل مستوطنة عوفرا شرقي مدينة رام الله بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأبلغت مخابرات الاحتلال عائلة الشهيد أنها ستبلغهم بموعد ومكان التسليم الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة.

كما وقررت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد حماد الشيخ (21 عامًا) من قرية بيت سوريك قضاء القدس.

وقال والد الشهيد حماد، إنه تبلغ بقرار تسليم جثمان ابنه، عصر اليوم على حاجز بيتونيا غرب رام الله.



وكان الشهيد الشيخ استشهد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب باب العامود بالقدس المحتلة.

ويواصل الاحتلال احتجاز 19 جثمانًا لشهداء بانتفاضة القدس فيما يتجاوز عدد الشهداء المحتجزين 150 منها جثامين لشهداء فلسطينيين وعرب قضوا في حروب وانتفاضات وعمليات سابقة، مصير بعضهم ما يزال مجهولًا، وآخرون يدفنون في مقابر الأرقام التابعة للاحتلال.