الاحتلال يعتقل مواطنة بعد إصابتها بالرصاص قرب "قلنديا"

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، مواطنة فلسطينية بعد أن أصابتها بالرصاص، قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت المتحدثة بلسان شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان لها، إن الجنود الصهاينة أطلقوا الرصاص على الفلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

بدورها قالت مصادر فلسطينية، إن المواطنة في الـ35 من عمرها وأصيبت بأطرافها السفلية ووصفت جراحها بالمتوسطة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل المواطنة فور إصابتها، واقتادها إلى جهة غير معلومة.

وفي الأثناء، أفادت مصادر من مكان إصابة المواطنة، أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني.