  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

في أبوديس

الاحتلال يخرب نصبا تذكاريا لشهيد بانتفاضة القدس

الجمعة 30 ديسمبر 2016 05:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يخرب نصبا تذكاريا لشهيد بانتفاضة القدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

خرّبت قوات الاحتلال فجر اليوم واجهة نصب تذكاري أُقيم احياءً لذكرى ارتقاء الشهيد مازن عريبة في بلدة ابو ديس  بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جنود الاحتلال اقتلعت واجهة النصب التذكاري ووضعت منشورا كتب عليه "تمت ازالة هذا النصب التذكاري بسبب التحريض وتخليد الارهابي الذي نفذ عملية ضد مواطني دولة اسرائيل".

يذكر أن الشهيد عريبة هو ضابط بالأجهزة الفلسطينية، زعم الاحتلال أنه نفذ عملية اطلاق نار ضد الجيش الصهيوني على مفترق بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، قبل أن يرتقي شهيدا  برصاص الجنود.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
7ee2dadc04

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينين من الضفة

الاحتلال يداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم
0ffca5964e781fb23875750bd14a2c12

الاحتلال هدم 1023 منشأة فلسطينية في عام 2016
اسماعيل هنية

هنية: معركة الفرقان شكلت محطة مهمة في طريق تحرير القدس وفلسطين
خلية من الداخل المحتل

الاحتلال يعتقل خلية خططت للقيام بعمليات في الداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

منذ 5 دقائق

"الكابينت" الصهيوني يبحث سبل استعادة الجنود المفقودين من غزة
منذ 13 ساعة

الأقصى بـ 2016.. استباحة صهيونية منقطعة النظير
منذ 16 ساعة

وقف شامل لإطلاق النار بسوريا
منذ 17 ساعة

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي صحفياً
منذ 20 ساعة

فضيحة فساد جديدة تلاحق نتنياهو
منذ 21 ساعة

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينين من الضفة

مقالات

"نتنياهو" 2017

"نتنياهو" 2017

خالد معالي
يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

د.يوسف رزقة
السلطة والاغتيال الثاني للشهيد عمر النايف

السلطة والاغتيال الثاني للشهيد عمر النايف

إبراهيم المدهون
(قرصة أذن)

(قرصة أذن)

د.يوسف رزقة