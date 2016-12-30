الاحتلال يخرب نصبا تذكاريا لشهيد بانتفاضة القدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

خرّبت قوات الاحتلال فجر اليوم واجهة نصب تذكاري أُقيم احياءً لذكرى ارتقاء الشهيد مازن عريبة في بلدة ابو ديس بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جنود الاحتلال اقتلعت واجهة النصب التذكاري ووضعت منشورا كتب عليه "تمت ازالة هذا النصب التذكاري بسبب التحريض وتخليد الارهابي الذي نفذ عملية ضد مواطني دولة اسرائيل".

يذكر أن الشهيد عريبة هو ضابط بالأجهزة الفلسطينية، زعم الاحتلال أنه نفذ عملية اطلاق نار ضد الجيش الصهيوني على مفترق بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، قبل أن يرتقي شهيدا برصاص الجنود.