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تقرير توثيقي: 17 إعلاميا فلسطينيا قضوا بسبب الحرب في سورية

الجمعة 30 ديسمبر 2016 05:30 ص بتوقيت القدس المحتلة

تقرير توثيقي: 17 إعلاميا فلسطينيا قضوا بسبب الحرب في سورية

قناة الأقصى - دمشق

وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، قضاء 17 اعلاميا فلسطينيا من ذوي الاختصاصات المختلفة الأكاديميين أو المتطوعين الذين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا "تنموي – اغاثي – اعلامي" أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث في سوريا.

ونشرت المجموعة، الخميس، تقريرا توثيقيا حمل عنوان "ضحايا العمل الإعلامي الفلسطيني في ظل الثورة السورية"، يركز على جانب من معاناة الاعلاميين الفلسطينيين الذين ارتقوا أثناء تغطيتهم للحدث السوري في سبيل عرض الحقيقة وتثبيت الرواية الأصلية بالكلمة والصوت والصورة.

وقال التقرير إن الحقائق على الأرض تدلّ على أن الرقم أكبر من ذلك، نظراً للملابسات التي تكتنف الاعتقال أو الإعلان عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية، إضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا.

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