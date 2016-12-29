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الاحتلال يصادر أكثر من 13 ألف دونم فلسطيني خلال 2016

الخميس 29 ديسمبر 2016 10:39 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يصادر أكثر من 13 ألف دونم فلسطيني خلال 2016
أفاد مركز "أبحاث الأراضي" الفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال صادرت خلال العام الحالي نحو 13 ألفًا و295 دونمًا من أراضي الفلسطينيين.
 
وقال "المركز" في تقريره السنوي، اليوم الخميس، إن عمليات مصادرة الأراضي زادت خلال العام بنسبة 43 في المائة، مقارنة بما كان عليه الحال في 2015.
 
وذكر التقرير الفلسطيني، أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين أدّت إلى قطع 9 آلاف و700 شجرة؛ منها 6 آلاف و550 شجرة زيتون.
 
ولفت إلى أن عام 2016 سجل 110 اعتداءات مباشرة على المزارعين والبدو الفلسطينيين، في حين بلغ عددها على الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية، حوالي 195؛ منها نحو 100 على المسجد الأقصى، وفقا للتقرير ذاته.
 
وبيّن مركز "أبحاث الأراضي"، أن عدد الحواجز العسكرية الصهيونية زاد خلال العام 2016 ليصل إلى (802) حاجز في أرجاء الضفة المحتلة والقدس؛ بزيادة قدرها 126 في المائة عن العام الماضي.
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