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أسير من جنين يعلن إضرابه عن الطعام

الخميس 29 ديسمبر 2016 08:28 م بتوقيت القدس المحتلة

أسير من جنين يعلن إضرابه عن الطعام
أعلن الأسير محمد ناصر خضر علاقمة (27 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي.
 
وقال منير علاقمة شقيق الأسير محمد إن شقيقه أعلن بدء إضرابه منذ ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه معتقل منذ 15 أغسطس الماضي من على حاجز برطعة المحاذي لمدينة جنين، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن الإداري لمدة أربعة أشهر دون أي تهمة تذكر.
 
كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال جددت اعتقال شقيقه الإداري القابع في سجن النقب الصحراوي لمدة أربعة أشهر جديدة قبل أيام وأعلن على إثره الإضراب عن الطعام.
 
وناشد علاقمة مؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنهاء اعتقال شقيقه المريض الذي يعاني من مرض الشقيقة ولا يتلقى سوى المسكنات.
 
جدير بالذكر أن الأسير علاقمة متزوج ولديه طفلتين وهو أسير سابق أمضى عدة أشهر في الاعتقال الإداري عام 2013م.
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