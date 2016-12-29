الأقصى بـ 2016.. استباحة صهيونية منقطعة النظير

قناة الأقصى - القدس المحتلة

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن نحو 15 ألف صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الجاري.

وذكرت الدائرة التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، في بيان اليوم، الخميس، أن"14806 متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام 2016"، لافتة إلى أن من بين هؤلاء 149 اقتحموا المسجد اليوم.

واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن ارتفاعا طرأ على عدد المقتحمين لباحات الأقصى خلال العام 2016 مقارنة مع السنوات الأخيرة الماضية؛ إذ تشير معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية إلى أن 11,589 اقتحموا المسجد في العام 2015، و11,878 في العام 2014، فيما بلغ عدد المقتحمين 9075 في العام 2013.

ويقتحم المستوطنون المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة الصهيونية.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية بوقف الاقتحامات منذ سنوات ولكن دون استجابة من سلطات الاحتلال الصهيونية.