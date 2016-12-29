  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

العطلة قد تكون سببا لسمنة الأطفال

الخميس 29 ديسمبر 2016 04:23 م بتوقيت القدس المحتلة

العطلة قد تكون سببا لسمنة الأطفال

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الأطفال يكونون أكثر عرضة للسمنة في أوقات العطل مقارنة بأوقات الدراسة.

وأظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 18 ألف تلميذ أنه ابتداء من فصل الخريف موعد دخول رياض الأطفال وحتى موسم الربيع فإن نسبة من يعانون من السمنة زادت من 8.9% إلى 11.5%. كما أنه خلال هذه الفترة نفسها زادت نسبة من يزيد وزنهم عن المتوسط الطبيعي من 23.3 إلى 28.7%.

في المقابل لم تطرأ أي زيادة في أعداد المصابين بالسمنة أو من تزيد أوزانهم عن المتوسط الطبيعي خلال العام الدراسي، بل حدثت كل الزيادات فيما يعرف بمؤشر كتلة الجسم الذي يقيس الوزن بالنسبة للطول خلال فترات العطلات الصيفية.

وقال بول فون هيبل المشارك في إعداد الدراسة بجامعة تكساس في أوستن إن "طبيعة اليوم الدراسي المنظم ومحدودية فرص تناول الطعام تساعد التلاميذ في الحفاظ على مستوى صحي لمؤشر كتلة الجسم".

ويضيف هيبل "على العكس من ذلك نحن نتكهن بأن البيئة التي يعيش فيها الكثيرون خارج المدرسة ليست منظمة نسبيا، وغير خاضعة للإشراف مما يسمح للأطفال بالقيام بأنشطة لا تستلزم الحركة وتناول كثير من الوجبات الثانوية".

ولقياس أثر الذهاب إلى المدرسة على سمنة الأطفال فحص الباحثون بيانات عن طول الأطفال وأوزانهم في بداية ونهاية كل عام دراسي من خريف عام 2010 إلى ربيع 2013. وفي نهاية سنة روضة الأطفال لاحظ الباحثون أن 23% من الأطفال كانت أوزانهم فوق المتوسط الطبيعي و9% كانوا يعانون من السمنة.

وخلال فصلي الصيف في الفترة محل الدراسة زادت نسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة بنحو نقطة مئوية في الشهر، ولم تحدث زيادة تذكر خلال العام الدراسي، وقال معدو الدراسة إن ذلك لا يثبت أن العطلات الصيفية تسبب السمنة أو أن المدارس تمنعها لكن نتائج الدراسة تشير إلى أن عوامل خطر كبيرة تتعلق بزيادة الوزن أثناء فترة الطفولة تكمن خارج أوقات الدراسة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

شديد: العالم يتغاضى عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين
5788f6355284a

البلديات لن تكون بديلًا عن السلطة

إقرار عقوبة السجن على الأطفال دون سن الـ14 عاماً
صورة

الحية: ندعم القوائم المشتركة وسنرى نتائج الانتخابات لمن تكون
860x484-8

الاحتلال يصادق على قانون يضاعف العقوبات بحق الأطفال

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي صحفياً
منذ 3 ساعات

وقف شامل لإطلاق النار بسوريا
منذ 6 ساعات

فضيحة فساد جديدة تلاحق نتنياهو
منذ 8 ساعات

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينين من الضفة
منذ 7 ساعات

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة كفل حارس بسلفيت
منذ 23 ساعة

الاحتلال هدم 1023 منشأة فلسطينية في عام 2016

مقالات

"نتنياهو" 2017

"نتنياهو" 2017

خالد معالي
يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

د.يوسف رزقة
السلطة والاغتيال الثاني للشهيد عمر النايف

السلطة والاغتيال الثاني للشهيد عمر النايف

إبراهيم المدهون
(قرصة أذن)

(قرصة أذن)

د.يوسف رزقة