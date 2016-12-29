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أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي صحفياً

الخميس 29 ديسمبر 2016 01:00 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين وتستدعي صحفياً

قناة الأقصى-الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة جامعيين وفشلت في اعتقال آخر، في حين استدعت صحفياً، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون سند قانوني.

ففي نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب بكر جمال منصور نجل الشهيد القائد جمال منصور من مكان عمله في المدينة، في حين مدد ذات الجهاز اعتقال الأسير المحرر كامل أبو زنط 15 يومًا، وحوله للاعتقال على ذمة المحافظ علماً أنه معتقل منذ 10 أيام.

وفي قلقيلية اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في كلية الرياضة بجامعة خضوري أربكان طبسية بعد استدعائه للمقابلة أمس الأربعاء.

وفي رام الله استدعى الوقائي الصحفي مصعب سعيد للمقابلة في مقراته يوم السبت المقبل، في وقت تواصل فيه مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر سليم حمدان من بلدة دورا القرع منذ ما يزيد على خمسة أشهر.

إلى ذلك اعتقلت مخابرات السلطة في الخليل الطالب في جامعة الخليل منصور طه صبارنة من بلدة بيت أمر بعد استدعائه للمقابلة، وهو معتقل سياسي سابق لدى جهاز الأمن الوقائي، كما اعتقلت الطالب عوني الخضور من بلدة بني نعيم شرق الخليل، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه وتخريبه، ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به، علماً بأنه معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

وفي السياق داهمت مخابرات السلطة منزل الطالب في جامعة الخليل أيضا جهاد أبريوش في محاولة لاعتقاله لكنها فشلت، علماً بأنه أسير محرر.

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