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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينين من الضفة

الخميس 29 ديسمبر 2016 09:10 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، ستة مواطنين فلسطينيين من مدن وبلدات الضفة المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل أحد المواطنين من قلقيلية شمال الضفة المحتلة، وأخر من بلدة بيتونيا قضاء رام الله، إلى جانب ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أولا قضاء الخليل.

في السياق، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة في قرية الطبقة قضاء الخليل؛ حيث اقتحمت عدد كبير من المنازل وقامت بتفتيشها.

كما ونفذ الاحتلال مداهمات في مخيم الفوار وبيت أمر واعتدى على والدة الشقيقين المعتقلين من بلدة بيتونيا؛ أحمد ومحمود هريش، خلال تفتيش منزلها ومصادرة بعض محتوياته.

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