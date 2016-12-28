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وفد من حماس والداخلية يزور كنيسة اللاتين في غزة

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 08:31 م بتوقيت القدس المحتلة

وفد من حماس والداخلية يزور كنيسة اللاتين في غزة

قناة الأقصى - غزة

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ووزارة الداخلية الفلسطينية، كنيسة دير اللاتين بمدينة غزة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع فئات الشعب الفلسطيني وأبنائه ومكوناته كافة.

والتقى الوفد خلال زيارته، براعي الكنيسة الكاثولوكية في قطاع غزة الأب ماريو، مؤكدا على وحدة أبناء شعبنا الفلسطيني بطوائفه ومكوناته كافة مشيداً بالعلاقة المميزة بين المسلمين والمسيحيين.

وتطرق الوفد للحصار المفروض على قطاع غزة والمعاناة التي يواجهها كل أبناء القطاع في التنقل من غزة وإليها والمضايقات والأعمال التعسفية التي يتعرض لها الجميع من قبل الاحتلال الصهيوني على الحواجز ونقاط التفتيش.

واتفق الوفد على ضرورة استمرار هذه اللقاءات الوطنية لما لها من أهمية كبيرة في توطيد العلاقات الطيبة وترسيخها بين كل أبناء شعبنا وطوائفه المختلفة.

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