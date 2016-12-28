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أسفرت عن تشريد 1620 مواطنًا

الاحتلال هدم 1023 منشأة فلسطينية في عام 2016

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 05:42 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال هدم 1023 منشأة فلسطينية في عام 2016

قناة الأقصى - الأراضي المحتلة

أفادت معطيات فلسطينية رسمية، بأن قوات الاحتلال الصهيوني هدمت منذ بداية عام 2016، نحو 1023 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وأخطرت بهدم 657 منشأة أخرى.

وقال مركز "عبد الحوراني" للدراسات والتوثيق، في تقرير له الأربعاء، إن الاحتلال هدم 488 منزلًا و535 منشأة أخرى في الضفة والقدس؛ بينها 302 منشأة كانت ممولة من الجهات المانحة كدعم إنساني للفلسطينيين.

وأشار إلى أن ذلك يدخل ضمن مواصلة الكيان "لسياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس"، لافتًا إلى أن عمليات الهدم الصهيونية أسفرت عن تشريد 1620 مواطنًا فلسطينيًا.

وبيّن التقرير أن أعلى نسبة هدم سجلت في مدينة القدس؛ بواقع 188 منزلًا ومسكنًا و121 منشأة تجارية وصناعية وزراعية، فضلا عن إصدار نحو 227 أمر هدم.

وأوضح أن آليات الاحتلال هدمت في محافظة نابلس 97 منزلًا و103 منشأة مختلفة، و56 منزلًا بالإضافة لنحو 102 منشأة في محافظة طوباس.

وتعرّض 77 منزلًا و66 منشأة للهدم في محافظة الخليل، و45 منزلًا و41 منشأة زراعية وتجارية في كل من الجفتلك وفصايل في أريحا.

وأضاف التقرير أنه جرى هدم 8 منازل ونحو 40 منشأة في محافظة رام الله والبيرة، و11 منزلًا بالإضافة لـ 18 منشأة في محافظة بيت لحم، ومنزلًا واحدًا و11 منشأة في قلقيلية، وأربعة منازل و12 منشأة في محافظة جنين.

وفي طولكرم هدمت سلطات الاحتلال منزلًا واحدًا و19 منشأة، بينما هدم منشأتين في محافظة سلفيت، وأصدر 16 أمر هدم في محافظتي طولكرم وسلفيت.

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