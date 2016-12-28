السجن 35 عاما لأسير بتهمة مساعدة الشهيد الحلبي

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، حكما جائرا على الأسير عبد العزيز حمد مرعي من بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت شمال الضفة المحتلة.

ونقل مكتب إعلام الأسرى عن عائلة الأسير قولها إن محكمة الاحتلال أصدرت حكما بسجن الشاب لمدة ٣٥ عاما وغرامة مالية مقدارها ٥١٦ ألف شيكل كتعويض للعائلات الصهيونية.

وتتهم قوات الاحتلال الشاب مرعي بمساعدة الشهيد مهند الحلبي على تنفيذ عملية الطعن في شارع الواد بالقدس المحتلة في الثالث من أكتوبر العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل مستوطنيْن.

واعتقل مرعي؛ وهو أحد كوادر ذراع حماس الطلابي في جامعة القدس ببلدة أبو ديس؛ بعد أيام من تنفيذ الشهيد الحلبي عمليته واتهمه الاحتلال بمساعدته في الحصول على السكين وتوصيله إلى القدس المحتلة.