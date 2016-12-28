الجهاد: الدعوة لعقد "الوطني" قبل المشاورات مرفوض

قناة الأقصى - غزة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن ترتيب وإصلاح منظمة التحرير وانعقاد المجلس الوطني استحقاقات وطنية تمس جميع مكونات الشعب الفلسطيني، ولذلك يجب أن يتم التشاور بهذا الشأن داخل الإطار القيادي المؤقت الذي يضم حركتي حماس والجهاد والفصائل.

وبيّن داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي للحركة في تصريح له، أن الدعوة لعقد المجلس الوطني قبل البدء في المشاورات المطلوبة ووضع الآليات المناسبة التي تنسجم مع الرؤية الوطنية للخروج من المأزق الراهن، هو استمرار لذات السياسات السابقة التي أوصلتنا إلى المأزق الحالي.

وشدد أنه لا يجوز القفر عن الإطار القيادي، ويجب أن يتم بتوافق من الجميع وقد جرى الاتفاق مسبقًا على ذلك، منوهًا إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع مرفوضة تحت أي مبرر، ومصير الشعب لا يقرره شخص ولا طرف.